"¿Sabes? Este solía ser un país fantástico, no sé lo que ocurrió para que se fastidiara". Esta frase la pronuncia el personaje de Jack Nicholson en 'Easy Rider', la película que trajo la contracultura al cine e hizo temblar al sistema hace 52 años. Jack Kerouac ya lo había conseguido a nivel literario con 'En el camino' mucho antes, ahora era el turno de Dennis Hooper y Peter Fonda. Hooper dirigía su primer filme y, además, interpretaba a Billy; Fonda, era el Capitán América. Ambos se encargaron de reflejar el espíritu de una América rebelde y contestaria, que hacía un uso desmedido de las drogas y que paseaba su libertad en una motocicleta, mientras sonaba The Band, Jimi Hendrix, Bob Dylan o The Byrds. Fue inaudito, en este último caso, que grupos y artistas rock cedieran los derechos de sus canciones.