Es por eso que, además de la forma brillante de exponer la confusión que atraviesa quien padece la demencia y quienes le acompañan, la película lleva también a la reflexión de de una dificultad tangente que acusan muchos de los familiares de personas en ese estado de dependencia: tomar la decisión de hacerse cargo (o no) de esos cuidados -siempre que la situación económica y los recursos administrativos acompañen-. Culpa, responsabilidad o sobrecarga. Hablamos con una psicóloga sobre cómo plantearse la cuestión. ¿Cómo elegir cuidar y no agotarse en el intento? ¿Y si decido no hacerlo pero la sociedad me tilda de egoísta?