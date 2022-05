La hija de Presley, sobre la nueva película de su padre: "Es totalmente espectacular"

"No he posteado en bastante tiempo porque realmente no hay mucho que decir, estoy y estaré por siempre de luto por la pérdida de mi hijo", comienza en el post de Instagram Lisa Marie Presley, que continúa sufriendo el fallecimiento de su hijo.

"Si no le dan un Oscar por esto, me comeré mi propio pie, jaja. Se puede sentir y presenciar el amor puro de Baz, el cuidado y el respeto por mi padre a lo largo de esta hermosa película y, finalmente, es algo de lo que yo y mis hijos y sus hijos podemos estar orgullosos para siempre", declara Presley.

"Lo que me conmovió hasta las lágrimas también fue ver a Riley, Harper y Finley después, los 3 visiblemente abrumados de la mejor manera posible y tan llenos de orgullo por su abuelo y su legado de una manera que no he experimentado antes. (...) No me canso de decir lo mucho que me gusta esta película y espero que a ustedes también les guste. Todos los implicados han puesto su corazón y su alma en ella, lo que se evidencia en sus interpretaciones", continúa.