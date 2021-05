Pero el fenómeno fue universal. La última demostración la ha dejado la actriz y empresaria Gwyneth Paltrow, que ha levantado un imperio de 225 millones de dólares (Goop) basado en el bienestar . La intérprete de 48 años ha contado en una entrevista con The Mirror que durante los días de confinamiento en Estados Unidos se entregó al consumo desenfrenado de alcohol y de productos que, como abanderada del wellness, suele evitar: pasta y pan .

"Bebí alcohol durante la cuarentena. Bebía siete noches a la semana, hacía pasta y comía pan. Perdí el control por completo. Quiero decir, ¿quién bebe varios tragos siete noches a la semana ? Como si eso fuera saludable. Me encanta el whisky y preparo esta fantástica bebida llamada Buster Paltrow, a la que le puse el nombre de mi abuelo, que amaba el whisky sour ", contaba.

La receta del Buster Paltrow, según ha contado, no lleva un whisky cualquiera, sino uno de quinoa. "Un whisky genial de quinoa de una destilería de Tennessee con jarabe de arce y zumo de limón. Es simplemente el cielo. Me pude tomar dos de esos cada noche de cuarentena", confiesa. Pero sin acabar demasiado perjudicada: "no como para desmayarme", asegura. Aunque sí para despertar la tentación de fumarse un cigarrillo.