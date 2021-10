El actor Harrison Ford lleva unas semanas en la isla italiana de Sicilia rodando la nueva entrega de 'Indiana Jones' a sus 79 años. Ford no solo está sacando el máximo partido a uno de sus personajes más aclamados, también se ve que está aprovechando para descansar entre tomas o para conocer mejor la zona, aunque tanto relax le ha hecho extraviar un objeto de lo más preciado para él. Más bien ha sido un despiste, pues hasta que no volvió a sus manos, no se había dado cuenta que había perdido nada más y nada menos que su tarjeta bancaria.