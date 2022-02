Paul Newman y Joanne Woodward: el matrimonio idílico de Hollywood que se inició con un adulterio

La relación de Newman y Woodward ha pasado a la historia como una de las más románticas , estables e idílicas de Hollywood. No en vano, los intérpretes pasaron 50 años de su vida juntos, y solo la muerte de Newman, en 2008, los separó. En cierto sentido, podría decirse que fueron almas gemelas , personas destinadas a encontrarse y a pasar el resto de su vida juntos, pero detrás de este longevo romance se encuentra un principio mucho menos principesco .

Porque, sí, el galán de uno de los matrimonios más idealizados de de Hollywood estaba casado cuando conoció a la mujer con la que pasaría 50 años de su vida , aunque la historia haya tapado en la memoria colectiva a esa primera mujer con la que, en sus once años de matrimonio, tuvo tres hijos.

Su primera gran oportunidad llegó en 1953 con ‘Picnic’, una obra de teatro escrita por William Inge y dirigida por Joshua Logan. Precisamente, por aquel entonces conoció a Joanne, con la que, en un primer momento, tan solo mantuvo una relación de amistad. El timing, a fin de cuentas, no era bueno. En 1953, Paul no solo estaba casado, sino que tenía dos hijos esperándolo en casa, Scott y Susan. Joanne, además, no quería ser una rompehogares, así que su relación se quedó en eso: una amistad.