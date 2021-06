Pese a su éxito, lo cierto es que la creación de la película fue muy atropellada. "Empezamos a rodar sin guion, sin actores y sin tiburón" , llegó a decir Richard Dreyfuss sobre un rodaje que, efectivamente, tenía prevista una duración de 55 días que terminó siendo de 159. Y las jornadas no fueron lo único que se dispararon, ya que su presupuesto inicial estaba en torno a los cuatro millones de dólares y acabó costando el triple , a lo que se sumaron los fallos de los tiburones mecánicos o la reescritura de los guiones.

Pero no hemos venido a hablar de las anécdotas de la película que revolucionó el cine en 1975, más bien del caso que hizo que existiese el largometraje de Spielberg. Era verano de 1916 cuando la costa de Nueva Jersey se vio sacudida por un tiburón blanco de poco menos de tres metros de largo durante dos semanas en las que se cobró la vida de cuatro personas.

Julio de 1916

Primer día de julio de 1916. En aquella jornada un joven llamado Charles Vansant se encontraba dándose un baño y se disponía a salir del agua cuando solo un metro y medio de agua le cubría el cuerpo. Pero entonces el escualo hizo su primera aparición dejándolo tan malherido que, pese a que otros bañistas lograron sacarlo del agua, terminó falleciendo a las horas . Según la BBC, aquella noticia pasó desapercibida , pues incluso los científicos señalaban que el tiburón no tenía la fuerza suficiente para atravesar los huesos de un humano.

Solo cinco días después se produce un nuevo ataque al botones de un hotel que también se encontraba a pocos metros de la orilla y terminó falleciendo tras el encuentro con el pez. El día 8 de julio la cosa se puso más seria, pues un socorrista avistó a un tiburón cerca de la costa y alertó de ello a los bañistas de la zona. Ese mismo día, en otra playa totalmente diferente un policía abrió fuego contra el agua al divisar a un tiburón que se acercaba a un grupo de niños que jugaba en la orilla y, pese a no matarlo, logró ahuyentarlo.

¿Un tiburón blanco en un río?

Pero obviamente surgen dudas, pues el tiburón blanco no es un animal de agua dulce, algo que llevó a que se empezasen algunas investigaciones durante los años posteriores pero, según un documental de National Geographic, hasta 2002 no se pudo demostrar que aquellos ataques en el río fueron responsabilidad de tiburones toro, no del tiburón blanco que amenazó la costa de Nueva Jersey y que terminaron matando.