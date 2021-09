Hace ya más de 14 años que 'Los Soprano', una de las grandes series de los 2000, puso punto y final a su historia. Más de una década después la serie sigue siendo objeto de anécdotas, más aún tras la próxima llegada de una precuela en forma de película, titulada 'The Many Saints of Newark', que se espera que se estrene el 1 de octubre en HBO Max. ¿La historia? La juventud de Tony Soprano, que será interpretado por Michael Gandolfini, hijo de James Gandolfini, el Tony original y del que hoy recordamos una de las anécdotas que más marcó el rodaje de la serie original.