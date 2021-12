Jaume Balagueró está de estreno. Su nueva película 'Way Down' es todo un despliegue de medios: la fotografía, el montaje, los efectos especiales y el elenco (Freddie Highmore, Liam Cunningham, Luis Tosar, José Coronado) son de primera categoría. Su historia sobre un atraco al Banco de España durante el mundial de 2010 es una película muy distinta a sus anteriores. Acostumbrados a sus obras de terror, como la saga REC o Mientras duermes, la propuesta del director catalán va en otra dirección, el thriller de acción, que para el Balagueró ha supuesto una transición natural. "El cine de acción y el terror tienen cosas en común, como tensión o el suspense. Las películas de acción son con las que yo he crecido, me he formado y he amado. Son las películas en mi ADN. He hecho una película distinta a las otras: una de las que tanto me gustan y he visto".