Penélope Cruz y Javier Bardem no solo son una de las parejas más mediáticas en España, también en el resto del mundo. Pese a que son muy reservados con su vida privada, siempre dan pie a contar algunas anécdotas sobre sus vivencias en las entrevistas que conceden. Ahora ambos están de plena actualidad ante la posibilidad de ambos de lograr una nominación a los Oscar por sus últimos trabajos, en el caso de ella por 'Madres paralelas' y en el caso de él por 'Being the Ricardos'. En su visita a 'The Tonight Show' Bardem ha recuperado una divertida anécdota con Prince.