La escena de Javier Bardem con Fernando Fernán Gómez que marcó su carrera: tenía cinco años y acabó llorando

Javier Ángel Encinas Bardem, o Javier Bardem a secas, es uno de los actores más exitosos de su generación y el primer español en ser nominado a un Óscar, galardón que se llevó en el año 2000 por su papel como el psicópata asesino Anton Chigurh en "No Country for Old Men". Nació en el seno de una familia llena de artistas y, además, se casó con la popular y reconocida actriz, Penélope Cruz, con quien tiene dos hijos.