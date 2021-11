Joaquin Phoenix y Leonardo DiCaprio: la historia de una rivalidad nacida en su infancia

Un ejemplo: Thimothee Chalamet. El actor de moda del momento, protagonista de “Call me by your name” (Luca Guadagnino, 2018) y “Dune” (Denis Villeneuve, 2021), confesó en una entrevista de 2018 con IndieWire que Leonardo DiCaprio y Joaquin Phoenix eran los dos referentes en los que se fijaba a la hora de decidir sus papeles. “Esos dos solo trabajan con grandes directores”, afirmó. “Así que siempre me digo: si vas a participar en un gran proyecto, asegúrate de que es con un gran director”.