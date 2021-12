"Hollywood ha cambiado mucho. Cuando empecé, estaba relacionado con el cine de los sesenta y setenta", declaraba John Cusack en una entrevista con The New York Times para promocionar la serie 'Utopia' (2020). El galán indie de los 80 y los 90 no solo añora cualquier tiempo pasado, sino que rechaza enérgicamente a la industria actual. No importa que haya trabajado con los mejores - Terrence Malick, Woody Allen, Clint Eastwood y Robert Altman - y ha rodado grandes películas – 'Alta Fidelidad' y 'Cómo ser John Malkovich'-; la superestrella ya no encaja. Y cuando eso pasa, Hollywood tiende a dar de lado a sus actores. No es la primera vez que ocurre (también sucede en nuestro país); también hay otros desaparecidos que abandonaron sus carreras cinematográficas sin dejar rastro. Puedes verlo en el vídeo.