José Sacristán, Goya de Honor: “Agradezco a mis hijos que me dejaran repetir las tomas en las que no supe ir a la marca”

Sacristán no piensa en la retirada y se toma este galardón como un paso más de su trayectoria. "En el campo se sabe que hay un tiempo para labrar la tierra, uno para echar simiente y otro para recoger los frutos. Gracias a todos los que con su confianza en mi trabajo me permiten seguir arando, sembrando y cosechando frutos como este ".

Agradecido a la academia, a los que recordó que fue uno de los 12 primeros miembros de ese grupo, que no le ha traído demasiada fortuna - solo ha sido nominado a un galardón dos veces y lo ha ganado una -. "Familia, amigos, compañeros, vecinos, gracias por vuestra cordialidad y compañía (…) A todos esos hombres y mujeres que, cada año, y hace ya 60, bien en manojo o bien en ristra, me siguen comprando los ajos" .

También a sus hijos, "que me dejaron repetir las tomas en las que, como padre, no supe ir a la marca, aunque creo, humildemente, que el papel siempre me lo he sabido". Y sin olvidar a su mujer, Amparo, que "sin su amor ni su cuidado no me quedaría otra que echar el alto" y a la que pidió, "lo de siempre: que esté, que estemos".