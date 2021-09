"No hay mayor seriedad que la del niño cuando juega", ha comenzado el intérprete madrileño, aludiendo a una frase del filósofo Friedrich Nietzsche citada por su "admirado" Luis Landero. Su abuela ha sido el eje capital del sentimiento que le ha producido recibir el premio. "Cuando era niño, yo me ataba unas cuantas plumas de gallina en la cabeza y me plantaba desafiante delante de mi abuela. 'Virgen santa, un indio', gritaba mi abuela. 'Se lo ha creído, decía yo'. Cuando tuve noticia de la concesión de este premio volvía a oír el grito de mi abuela: 'Se lo han creído'". Han sido, en sus propias palabras, "más de 60 años sin dejar de jugar", disfrutando, observando y aprendiendo continuamente.