La versatilidad de Kiefer Sutherland (55 años) en el plano artístico no tiene límites. Pero esto tampoco es nuevo. Le hemos visto como jefe de la Unidad Antiterrorista de Estados Unidos en la serie '24', como presidente de los EEUU después de una catástrofe mundial en 'Sucesor Designado' y como ídolo púber en las películas 'Cuenta conmigo' y 'Jóvenes ocultos', en los años 80. Lo que algunos no sabían es que, desde el año 2016, el intérprete canadiense es también uno de los rostros del nuevo country. Sutherland publicará su tercer álbum de estudio en enero de 2021, Bloor Street, y la duda es qué le queda por hacer; ha estado en la cárcel por conducir borracho, tuvo un romance con Julia Roberts y se ha peleado en infinidad de trifulcas de bar. Repasamos algunos de sus hitos más importantes.

Sutherland y Roberts se habían conocido en el rodaje de Línea mortal, en los años 90. De aquella colaboración profesional comenzó a surgir una afinidad personal que terminó en romance. Pasaron de gustarse a quererse, y de quererse a querer casarse. Todo estaba preparado para que la unión se terminase dando. Pero lo que Sutherland no sabía es que Roberts también mantenía una relación secreta con Jason Patric. Tres días antes de casarse, Patric y Roberts se fugaron juntos a Irlanda y dejaron solo a Kiefer, que no supo cómo gestionar la situación.

Sutherland nunca escondió que ha tenido problemas graves con el alcohol. En el año 2009 tocó fondo y fue arrestado por conducir ebrio, generando problemas de seguridad pública. No fue una anécdota más: el actor pasó 48 días en una cárcel de Los Ángeles, California. Además, no era la primera vez que le ocurría: la documentación sobre el tema alude a cuatro arrestos más por el mismo motivo , en 1989, 1993 y 2004, según recoge el diario El País.

Melómano desde siempre y guitarrista de corazón, su ambición artística le llevó a comenzar una carrera musical desde el año 2016. A Sutherland siempre le ha gustado el country; es por ello que, desde que publicase su primer álbum, 'Down in a Hole', ha intentado versionar un género muy enraizado , gris y profundo aportando más color y alegría, aunque respetando siempre su esencia. En 2019, salió a la luz su segundo álbum de estudio, 'Reckless & Me'. Y ahora, después de la pandemia y con el foco más puesto que nunca en la música, está a punto de lanzar el que será su tercer trabajo, 'Bloor Street'. En una entrevista con La Vanguardia, el actor y músico detalló que su afición por la música viene de lejos.

" Hace unos 15 años empecé a escribir canciones de forma seria , pero fue en 2012 cuando me di cuenta que tenía unas cuantas que quería grabar. Hablé con un amigo mío productor, Jude Cole, y me dijo que eran buenas y que debería grabar un álbum", explicó durante una gira promocional de su primer álbum en 2016.

Pero la decisión de dar el salto al country no fue fácil. "Yo me negué rotundamente porque soy consciente del estigma que acompaña al actor que quiere probar suerte con la música. Pero Jude me conoce muy bien; fuimos a un bar y tomamos unas copas, así que cuando me emborraché lo suficiente pensé que no era tan mala idea", dijo en aquella ocasión.