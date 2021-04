Mabel Lozano, sobre su cáncer de mama: "Bajo esa montaña feliz, con el viento de cara"

Siempre optimista

Gracias a que su cáncer fue cogido a tiempo y la intervención fue un éxito, quiso concienciar a las mujeres. "Ha sido una suerte impresionante detectarlo y extirparlo. Lo he querido compartir solo para decirle a las mujeres lo importante que es autoexplorarse" , comentó por aquel entonces, pues fue precisamente así como se dio cuenta de un pequeño granito que le hizo llamar a su ginecólogo. Ahora recuerda aquel momento de hace un año recuperada, en la que dice que las vitaminas naturales personalizadas que toma le han ayudado en el proceso de recuperación y que ahora se encuentra "mejor que nunca".

Tras este año de lucha hoy por fin su positividad da sus frutos. "Hoy bajo esa montaña feliz , con el viento de cara y disfrutando del paisaje que comparto con tanta gente a la que amo profundamente y que me acompaña en este viaje apasionante que es la vida" , relata en su post.

Su familia, su gran apoyo

Su marido, el director y productor Eduardo Campoy, y sus dos hijos mellizos han sido su gran apoyo cuando tuvo que pasar por quirófano y en este tiempo de recuperación. En declaraciones a la revista ¡Hola! la directora recuerda que al contárselo a su familia su hija se puso a llorar, pero que haciendo alarde de su optimismo Lozano le dijo que "no va a pasar nada, nos vamos a poner a hacer torrijas". Durante la enfermedad ha reconocido no tener miedo, pero que sí sentía desconocimiento lo que no la frenó para mantener siempre vivo el sentimiento de esperanza.