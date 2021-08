Está en sus historias, en sus personajes y diálogos y, ahora, también de manera explícita en una camiseta. En una de las secuencias del tráiler en la que Janis (Penélope) y Ana (Milena) están en la cocina de la primera, vemos como Penélope lleva la mítica camiseta de Dior con lema Chimamanda Ngozi Adichie ('We Should All Be Feminist', todos deberíamos ser feministas, en español) que se ha convertido en símbolo del marketing woke o 'activista' que el mercado lleva explotando varios años. La camiseta, básica, blanca y de letras negras, cuesta 650 dólares. Un nuevo ejemplo de la habilidad de Almodóvar para incorporar el diseño de alta gama en la cotidianidad de sus personajes.