Querido por su manera de hacer cine, temido cuando llegaba la hora de la promoción. "Yo solo hago películas" , decía cuando los productores le pedían que colaborara en los eventos de prensa. José Luis Dibildos, el productor de 'La colmena' fue más allá: " qué cruz tengo . Lo malo de Mario es que después de hacer las películas se desentiende de ellas. Me deja solo y me siento desamparado . Pero alguien tiene que dedicarse a la promoción".

Camus no era de los directores a los que le gustaba a ver sus películas. "No me gusta hacerlo, mucho menos sentado en mi casa. Si veo mis películas después de muchos años, me entra tristeza pensando en los que no están. Es una sensación muy mala", declaró en varias entrevistas.