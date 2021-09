Si en 2018, la pareja formada por los actores, Will Smith y Jada Pinkett, ya no querían referirse el uno al otro como matrimonio, sino como compañeros de vida; en esta ocasión, dan un paso más allá al considerar su relación abierta. La revelación llega un año después de que saliera a la luz la relación de Pinkett con el músico August Alsina. El actor ha confesado en la revista 'GQ' que su mujer no ha sido la única que ha tenido una aventura en sus 23 años de matrimonio. Según ha contado, profundizará sobre los altibajos que ha experimentado la pareja en las memorias que publique en noviembre. Mientras, en el vídeo, recordamos algunas de las frases sobre el tipo de relación que tienen Smith y Pinkett.