Matt Damon recibe una bronca de su hija por utilizar vocabulario homófobo: "Se levantó de la mesa"

En una entrevista con The Sunday Times para promocionar su última película, 'Stillwater' (2021), el intérprete protagonista de películas como 'El indomable Will Hunting', la saga 'Jason Bourne' o 'The Martian' reconoció que ya no utiliza la palabra 'faggot' -con connotaciones negativas y homófobas-, tras el reproche y explicación de su hija menor de edad durante una comida familiar reciente.