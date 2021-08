El libro de Burgess se publicó nueve años antes de que se hiciera película. Y ya entonces había sembrado polémica en la editorial, que decidió prescindir del último capítulo de la obra. Kubrick, por su parte, se tomó varias licencias en su versión cinematográfica; lo que no agradó demasiado al escritor, que tuvo que aclarar varias cuestiones después de haber visto la película, especialmente el mensaje moral. "Me he pasado buena parte de mi vida haciendo declaraciones de intención y frustración de intención mientras Kubrick y mi editor de Nueva York gozaban tranquilamente de la recompensa por su mala conducta...", declaró el novelista.