Llénala otra vez, Sam. Vale, sabemos que la mítica frase de 'Casablanca' no era exactamente así. Pero antes de que Ingrid Bergman se acercara al piano del actor Dooley Wilson (Sam) suplicando que tocara de nuevo la canción, lo hizo copa en mano y junto Humphrey Bogart. Y en sus copas no solo había alcohol. Había contenido todo un gesto aspiracional. Un cóctel, un copazo capaz de despertar hasta al olfato de un anósmico a través de la pantalla. Esos espirituosos de cine han llenado de glamour las salas y también las bodegas de los más cinéfilos -o en su defecto, de los más bebedores-. Recopilamos cinco de los más icónicos (y sus recetas) para que los reproduzcas y vota en la encuesta cuál es tu preferido. De los efectos no nos hacemos cargo.