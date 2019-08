Mel Gibson: auge y caída del actor que lo fue todo en Hollywood y se destruyó a sí mismo

"Nunca he tratado a nadie mal o discriminatoriamente por su género, su raza, su religión o su sexualidad" aclaró Gibson mediante un comunicado, "no culpo a los que crean que sí lo he hecho, por lo que han escuchado en unas cintas que han sido editadas. Tienes que ponerlo todo en el contexto adecuado de una discusión irracional y acalorada tratando de salir de una relación muy insana. Es un solo momento terrible, solo me dirigía a una persona y no representa lo que creo o cómo he tratado a la gente toda mi vida".