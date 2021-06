"No me toco la cara": Meryl Streep se rebela contra los cánones de Hollywood a sus 72 años

Meryl Streep cumple hoy 72 años y sigue luchando contra los cánones de belleza que imperan en la meca del cine estadounidense. Y lo mejor es que lo hace prácticamente a coste cero. La estrella derrocha naturalidad allá por donde va, sin importar si es una alfombra roja, un rodaje o en casa rodeada de los suyos. La tres veces ganadora del premio Oscar no se ha hecho ningún retoque; lleva años declarándose en contra de la cirugía estética. En su opinión "para un actor es como llevar puesto un velo en la cara y eso no puede ser bueno". La actriz opta por cosas más sencillas como evitar la sobreexposición al sol, maquillarse lo justo, hacer ejercicio, mantener una dieta saludable o no tocarse la cara para evitar infecciones o bacterias en la piel. Nada que ninguno de nosotros no podamos hacer. Pero hay más. Streep ofrece otras pistas sobre dónde se encuentra el secreto de la belleza haciendo clic en el vídeo.