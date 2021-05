Michael Caine ha anunciado en una entrevista que ha abandonado por completo el alcohol por un motivo: sus tres nietos

"He decidido vivir un poco más, he reducido la bebida. Pensé que no iba a tener nietos y de repente tengo tres", ha contado el actor

A sus 88 años el actor ha confesado que gracias a su esposa sigue vivo y que sin ella "probablemente me habría muerto de borrachera"

El actor británico Michael Caine cumplía hace unos meses 88 años y sigue en activo en la gran pantalla, aunque hace unos años contaba en una entrevista que la muerte le preocupa y que sabe que tiene los días contados. Lo cierto es que han pasado cuatro años desde entonces, cuando reconocía que su esposa le salvó de su destructivo modo de vida donde el alcohol y el tabaco eran parte de su día a día. Ahora, el ganador de dos premios Óscar, dos BAFTA y tres Globo de Oro ha reconocido que el tener nietos le ha empujado a abandonar por completo el alcohol.

En 2016 explicaba que, de no haberse casado con Shakira Baksh en 1973, habría muerto hace mucho tiempo porque se bebía "una botella de vodka al día". Puede que el inicio de sus adicciones esté en la Guerra de Corea. Durante ese periodo el actor afirma que nunca consumió ninguna sustancia porque cuando llegó al combate estaba seguro de que moriría, por eso nunca huyó, y aquí está ahora, con 88 años. Además de su mujer, algunos problemas de salud le llevaron a pensar que esta podría agravarse, por lo que fue abandonando el alcohol durante estos años.

"Probablemente me habría muerto de borrachera", llegó a confesar en referencia a si no hubiese conocido a su esposa, pues ya no solo era el alcohol, también el fumaba varios paquetes de tabaco diarios, algo que achaca al estrés que le provocaba entonces la profesión. "Conocer a mi mujer me hizo recuperar la vida", destacó en una entrevista. Pese a sus excesos, hay algo que a muchos llama la atención, nunca ha sido la comidilla de las alfombras rojas o los medios por ello, manteniéndose siempre alejado de las polémicas.

Los nietos, su "fuente de juventud"

Pero ahora, en una entrevista con la revista Candis que recoge el Daily Mail, Caine ha decidido abandonar por completo el alcohol para pasar mucho más tiempo con sus tres nietos pues, según sus palabras, ser abuelo le ha dado "una nueva oportunidad de vida" de manera que se declara un enamorado de los gemelos Miles y Allegra y de Taylor, de 10 y 11 años. "He decidido vivir un poco más, he reducido la bebida y tengo una nueva perspectiva de la vida. Pensé que no iba a tener nietos y de repente tengo tres", cuenta en la entrevista con la revista británica.

Y ojo, que está tan enamorado y eclipsado por ellos que sus dos premios Óscar ya le dan igual, "gané dos premios de la Academia y me dieron el título de caballero. Solía pensar que no había nada mejor que eso, pero luego tuve a mis nietos, que es mejor que cualquier cosa", declaraba, a la vez que revela que ellos tres son su "fuente de juventud". Pero esto no es algo nuevo, pues también ha hablado de cómo no solo le gusta pasar tiempo con sus hijas, Dominique, fruto de su primer matrimonio con Patricia Haines, y Natasha, que tuvo junto a Baksh, también reconoce que las tiene muy malcriadas.

En una entrevista con The Guardian llegó a confesar que más que sus nietos, son sus hijos, pues la vida le privó de tener hijos varones y ahora puede disfrutar de sus nietos. "Estoy tan feliz, es fabuloso para nuestra familia", comentó al diario en 2010, cuando se estrenaba su faceta como abuelo.

Queda Caine para rato

Caine lleva 60 años en activo y pese a su edad no parece que esa condición vaya a cambiar. En las últimas décadas le hemos visto en las películas de Batman de Christopher Nolan interpretando a Alfred Pennyworth, repitiendo con el director en Dunkerque, Interstellar o Tenet, esta última estrenada el pasado verano. Aún así, sus premios y reconocimiento por el gran público llegaron entre los 80 y los 90 con películas como Hannah y sus hermanas, Las normas de la casa de la sidra, Educando a Rita, Alfie o The Italian Job, hasta ha puesto su voz a películas de animación, como Cars 2.