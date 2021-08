Regreso al 'pasado': Michael J. Fox y Christopher Lloyd cambian el DeLorean por un carrito de golf en su reencuentro

Hace solo unos días ambos estuvieron presentes en Washington para acudir al evento Awesome Con 2021 , donde además de reencontrarse, aprovecharon para recrear uno de los momentos más míticos del cine sobre el DeLorean . ¿El problema? Que ese coche que abría sus puertas como si de las alas de un pájaro se tratase no estaba por ningún lado, lo que no frenó a los protagonistas de las películas a sacar una foto memorable.

Como no había ningún DeLorean, Fox y Lloyd se fotografiaron en los asientos traseros de un carrito de golf mirando fijamente a cámara, una imagen que compartía el intérprete de McFly. Mientras, Lloyd que era el encargado de dar vida a Brown, subió otra instantánea a su cuenta de Instagram en la que añadía un "Titula esto…".

No es la primera vez que los fans disfrutan de un reencuentro entre ambos protagonistas. Ya en mayo de 2020 , con el 35 aniversario de la primera entrega de 'Regreso al futuro' se programó un encuentro virtual por Zoom , debido a la pandemia, junto con el resto del elenco de las películas. Allí también aparecieron las actrices como Lea Thompson o Mary Steenburgen , el director, Robert Zemeckis , el guionista Bob Gale o los compositores de la banda sonora de la saga.

En plena era de rescatar clásicos y hacer remakes tirando de nostalgia, parece que 'Regreso al futuro' no está dispuesto a entrar en esa espiral. Tanto Zemeckis como Gale tienen los derechos de la franquicia y, pese a que siempre existe una mínima posibilidad de que haya 'futuro' tras su final en 1990, los dos tienen claro que no están dispuestos al no poder contar con el personaje de Marty McFly, pues dada la situación de Fox con su enfermedad le sería imposible ser parte del elenco.