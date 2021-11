A las cifras nos remitimos: desde el estreno de 'Misión Imposible', la saga que protagoniza y produce Tom Cruise ha recaudado más de 3570 millones de dólares en todo el mundo . Sus seis entregas han superado con creces el presupuesto invertido, y si bien es cierto que 'Misión Imposible III' sufrió un pequeño pinchazo al no alcanzar los 400 millones de recaudación, las últimas tres instalaciones de la saga lo han, en una palabra, petado, superando con creces los 600 millones de dólares y recibiendo el aplauso general de la crítica, que ha caído rendida ante su extraordinaria espectacularidad.

Su última parte, 'Misión Imposible: Fallout', la más taquillera de todas, sumó casi 800 millones y fue aplaudida como una de las mejores películas de acción de la historia reciente , un hecho que demuestra que la franquicia está en plena forma. Ahora, los fans esperan ansiosos el estreno de 'Misión Imposible 7', que ha tenido que retrasar su rodaje por culpa de la pandemia del coronavirus y no llegará a nuestras pantallas hasta septiembre de 2022. La cinta formará una especie de bilogía junto con 'Misión Imposible 8', que empezará a rodarse próximamente y que, según el director, tendrá más acrobacias y escenas de acción de alto riesgo que su predecesora. Pero, mientras esperamos, echémosle un vistazo a la historia de la franquicia y veamos cómo ha ido cambiando en estos 25 años.

A diferencia de la serie, donde el protagonismo se lo repartían distintos personajes, en 'Misión Imposible' la importancia recayó sobre Ethan Hunt . Él era el corazón de la historia, quién debía estar en primer plano. Para enfatizarlo y, de paso, deshacerse a un grupo de personajes que no creía que tuvieran “personalidad”, De Palma decidió comenzar la película matando al equipo de espías original y darle un giro al personaje de Mr. Phelps , el histórico líder, que acabaría siendo un traidor.

Según los rumores, De Palma y Tom Cruise no se llevaban nada bien, así que para 'Misión Imposible II' se decidió poner a John Woo , el director de Hard Target, a los mandos. El guion lo volvió a escribir Towne, aunque a partir de una historia de Brannon Braga y Ronald D. Moore y con una curiosa particularidad: tenía que escribir en base a unas escenas de acción ya planificadas , es decir, montar una historia en la que encajasen perfectamente.

'Misión Imposible III', al final, estuvo dirigida por J.J.Abrams, el de Lost. El guion, revisado por dos de sus colaboradores suyos en la serie Alias, reforzó la dinámica de grupo original de la serie e incluyó un par de personajes más, como una esposa para Hunt, encarnada por Michelle Monaghan, o un archienemigo, interpretado por Philip Seymour Hoffman. También añadió un toque humorístico que no tenían las anteriores películas, pero, aun así, esta tercera parte no funcionó tan bien como sus predecesoras. De hecho, es la película menos taquillera de la saga, aunque la culpa no es tanto de la cinta como de Tom Cruise, que por aquel entonces estaba de capa caída.