"Eres una abominación": el rechazo de su madre a su homosexualidad

"Eres una abominación". Esta frase pronunciada por su madre en el Londres de los años 50 al enterarse de que Oliver era homosexual, marcó su infancia. Y también su vida. La represión y el escondite fueron una constante que, sumada a la esquizofrenia que le diagnosticaron a su hermano a los 15 años, le hicieron refugiarse en la ciencia y en su propia genialidad para no perder la cordura. Pero el camino fue largo y tortuoso y no siempre consiguió mantenerla.

"¿Dónde vas cuando tu madre te dice que eres una abominación?" , pregunta el escritor Paul Theroux. "Te vas a San Francisco y dejas de escribir a casa" . Eso hizo, aunque siguió escribiendo por el fuerte vínculo que le unía a su madre (ginecóloga), que desde los once lo llevó como aprendiz para convertirse en otro médico más en su familia judía ortodoxa.

Anfetaminas: en el camino de la autodestrucción

Pero la imagen del médico al que sus pacientes reconocían por su empatía y entrega en la neuroinvestigación y un trabajo de campo cargado de calor humano, en el mezclaba "biografía y biología" , parecía no terminar de ubicarse en su propia vida. Podía tirarse hasta 36 horas conduciendo, parando solo para repostar y hasta arriba de anfetaminas, mientras no estaba haciendo su residencia hospitalaria. Él mismo explicó esta división que, decía, tenía que ver con su propio nombre (Oliver Wolf Sacks) Oliver, el médico amable que iba al hospital , Wolf, el que se vestía de cuero e iba como un lobo solitario por la noche; "la parte lupina de mí", con esa "sensación peculiar de libertad y desenfreno" .

Notas para todo: recuperando el lado más humano de la medicina

En cada viaje, en cada visita al hospital y en cada reunión, Oliver escribía. Observaba y tomaba notas que, sin pretenderlo, le marcaron el camino. Fue recuperando a partir de estas notas, que eran los historiales médicos de sus pacientes, una tradición que había caído en desuso en la profesión, como dio forma al que se convertiría en su primer éxito literario 'El hombre que confundió a su mujer con un sombrero' , al que daba título el caso de un paciente con prosopagnosia, que priva a quien la padece de la capacidad de reconocer rostros. Fue así como hizo comprender lo que ocurría en el cerebro de las personas al público general. “Su escritura trajo de vuelta algo esencial de la medicina, que es tratar a la persona y no la enfermedad" , dice en el documental el neurocientífico, Ariel Set.

No obstante, cuando el éxito empezó a asomar, este llegó unilateralmente. El anhelo de reconocimiento de su trabajo por parte de Sacks fue una constante. Cuando escribió su primer libro, 'Despertares', en el que narraba su importante hallazgo tratando a pacientes con encefalitis letárgica (la epidemia de la enfermedad del sueño) a los que consiguió volver a despertar gracias a la Levadopa, este pasó relativamente desapercibido y no se tuvo en cuanto el valor de su investigación. No fue hasta que en 1990 Hollywood intercedió con la versión cinematográfica de mismo nombre, en la que Robin Williams interpretaba a Sacks, cuando llegaron en cascada los reconocimientos científicos. En su sexta década por fin lo había conseguido.