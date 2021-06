Este 24 de junio se estrena en cines 'Operación Camarón', la comedia dirigida por Carlos Therón

Dechent, de 61 años, comparte cartel con los protagonistas Natalia de Molina, Julián López y Carlos Librado 'Nene'

Hablamos con el actor sevillano sobre el rodaje, la profesión de actor y cómo es alcanzar la madurez en pantalla

Antonio Dechent remueve el café de después de comer con una cucharilla mientras hace memoria. Cuando el actor sevillano grabó 'Operación Camarón' nadie se imaginaba que le seguiría una pandemia. Su estreno estaba previsto para días antes de que se decretara el estado de alarma y, tras varios intentos , le ha llegado el momento en el 24 Festival de Málaga. La intención de su director, Carlos Therón, era que la comedia se viera en salas, un encuentro con los espectadores que llegará el 24 de junio. "La grabamos hace ya cosa de dos años, pero recuerdo que me lo pasé muy bien en el rodaje. Mi papel es, como siempre, el de un señor un poquito malo. Cuando tiro a una persona por la ventana me lo paso muy bien, los malos son geniales", cuenta en referencia al narcotraficante que interpreta en esta comedia en la que comparte cartel con Natalia de Molina, Julián López y Carlos Librado 'Nene'.

El suyo es uno de los rostros maduros más míticos del cine español. Canas, marcas en la piel y una mirada escondida bajo gruesas cejas que le han valido el título de malo oficial al que no hace ascos. "[En pantalla] yo he sido siempre más mayor de lo que era. Supongo que he ahora, a los 61, he llegado de verdad a mi edad. Creo que nunca me va a faltar trabajo en ese sentido, siempre hace falta un viejo cabrón en las películas, que es lo que quieren de mí muchas veces", reflexiona desde una mesa apartada de la recepción del hotel AC Málaga Palacio.

P. ¿Te lo pasas bien haciendo comedia?

R. "Los cómicos hacemos los que nos dictan, lo que nos dicen, lo que nos mandan, y muchas veces no estamos de acuerdo con lo que tenemos que hacer. Pero sí que hay comedias y comedias, y el punto de esta se llama Carlos Therón, que la eleva. Hay gente que copia y otra que crea, y Carlos es un creador. Es cine cómico y elevado a un cierto nivel".

P. La trama de la película gita en torno a un policía que se infiltra como miembro de la banda de flamenco-trap que toca en la boda de 'tu hija'. Un estilo de música que los de tu generación conocen a través de sus hijos. ¿Conocías esta música o te sonaba a chino?

R. "Yo de eso no entiendo nada. A mis hijos, que tienen 14 y 17 años y viven en casa conmigo, con mi mujer y un perrito, yo creo que alguna vez les he escuchado algo parecido, pero no son de esta calaña, gracias a Dios. Seguro que son de otra peor, pero de esta no".

P. ¿Pasaste con ellos el confinamiento? ¿Cómo fue?

"Una pandemia inaguantable, todo el mundo junto a la vez. Y sobre todo una persona como yo, que estoy siempre yendo y viniedno y que no estoy acostumbrado a la vida familiar continua y diaria las 24 horas. Pero gracias a Dios tenfo un local debajo de mi casa al que me iba a diario. Me sentó muy bien, yo creo que un periodo carcelario a mí no me vendría nada mal, que me detuvieran por algo y me encerraran porque me leía un libro diario. Traduje una obra de teatro la adapté al castellano. Fue una vida bastante estupenda.

Y luego, la suerte del perrito. Cuando nadie estaba fuera, yo he visto Sevilla como no la veía desde que salía por las noches cuando tenía 18 años y te escapabas y estaba la ciudad sola. Pues igual. A mí no me vino nada mal, está muy bien que se acabara, evidentemente, pero de aluna manera, un libro diario, eso significa que subí otra vez mi nivel cultura, por decirlo de alguna manera".

P. ¿Cómo es verse madurar en pantalla?

R. "[En pantalla] yo he sido siempre más mayor de lo que era. Supongo que he ahora, a los 61, he llegado de verdad a mi edad. Creo que nunca me va a faltar trabajo en ese sentido, siempre hace falta un viejo cabrón en las películas, que es lo que quieren de mí muchas veces. Pero con el tiempo sí es verdad que cambian cosas. Lo hablaba ayer con gente más mayor que yo, como son Petra Martínez y y Juan Margallo -porque ella habó en su discurso de Tennessee Williams, de O'Neill, de William Layton, del gran teatro-.

Es verdad que mientras el cuerpo aguante, yo estaré aquí, pero hay veces que no estoy muy a gusto con la banalidad de lo que hacemos. Yo me dediqué a esto porque no soy una gran escritor, qué más quisiera yo, para poder decir las palabras de los grandes. Y al final hago tonterías, una detrás de otra muchas veces, las defiendo con toda mi valentía y mi honor, pero eso con la edad me cuesta un poquito más; el creerme una serie de cosas que son bastante superficiales".

P.¿Te gustaría hacer entonces solo trabajos que te llenen o esto es trabajo y hay que sobrevivir?

R."No es cuesitón de supervivencia económica, gracias a Dios, en mi caso no lo es así. Es supervivencia mental, yo solo estoy vivo cuando trabajo. Yo soy vocacional absolutamente y me encanta mi trabajo, sea mejor o sea peor. Yo estoy dispuesto a ponerme las pilas y saltar a donde me llamen. Y creo que seguiré hasta que el cuerpo aguante. No es una cuestión económica y tampoco puedo elegir. Eso de elegir, ¿eso qué es?. Sé, porque lo veo, que para algunos compañeros esto es un hobby, porque sus papás son no sé quién y han decidido ser actrices o ser actores. Y espués se van a la isla no sé qué y se hacen fotos. Y de pronto dicen 'me voy a tomar un año de descanso...'.

Yo no, yo es que soy actor, he estudiado para esto y defiendo esto como profesión. Comprendo que la gente nos vea como los payasos de la tele, aquí hay muy poca cultura sobre lo que realmente es la profesión de la interpretación. ¿Por qué? Porque hay mucho advenedizo. Y es normal, en este mismo festival, nada más ver la alfombra roja dices: ¿y toda esta gente quienes son y qué hacen aquí? Muy bien, tienen que estar. El show bussiness es el show business. Ahora, dentro de lo que es la profesión, un actor es un actor y una actriz, una actriz, y puede hacer cualquier papel".

P. ¿Qué está siendo para ti lo mejor y lo peor de esta etapa de madurez?

Lo mejor es que disfrutas de los momentos de no hacer nada. Esto de la marcha continua, parar y de pronto dices: pero si yo estoy a gustísimo, sin hacer nada, simplementente. Vivir como un jubilado es fabuloso. Yo cuando no tengo trabajo lo digo. Voy a la compra, paseo al perrito, me tomo una cervecita, fabuloso. Eso es lo mejor. Lo peor: darte cuenta de que sigues con los mismo defectos de toda tu vida y que no te los has podido quitar. Eso de 'cuando sea mayor voy a ser fabuloso', qué va qué va. Sigues siendo igual. Y eso es lo peor, vivir contigo tantos años.