Él, no obstante, se ha quedado un tanto perplejo con este reconocimiento: "No es falsa humildad. Creo que hay gente que merece conseguir esto antes que yo ". Precisamente, explica 'People', "ha sido esa humildad – acompañada de los ojos verdes y su sonrisa – el motivo por el que nuestra audiencia está enamorada de Rudd desde hace años". Pero hay un motivo más que no ha pasado desapercibido y ese ha sido su peculiar sentido del humor . Puedes disfrutar de él en el vídeo.

Entre los futuros proyectos del actor está la nueva serie de Apple TV, "The Shrink Next Door", que protagonizará junto Will Ferrel. También participará en una nueva secuela de los Cazafantasmas, 'Cazafantasmas: Afterlife'. Cuando no trabaja, lo que realmente le gusta hacer es pasar tiempo con su familia. Rudd está casado desde hace 18 años con Julie Yaeger, a la que conoció en la película 'Fuera de onda'. Con ella tiene dos hijos: Jack, de 15 años, y Darby, de 12.