Muchos Goyas, enfados y algún plantón: la historia de amor-odio entre Almodóvar y la Academia de cine

Hay gente que considera, no sin motivos, que la Academia de Cine tiene manía al cineasta manchego, aunque por otra parte las estadísticas refutan esta sensación: es el director más premiado (tres Goyas), el productor más premiado (cuatro) y el que tiene más candidaturas a mejor película (diez). Pero también es el autor de la mayor perdedora de la historia de los premios, '¡Átame!', con 15 nominaciones y cero galardones.

Almodóvar acabó tan mal con el productor de 'Matador', Andrés Vicente Gómez, que fundó su propia productora para su siguiente proyecto. La llamó El deseo en honor a la película con la que debutaba como productor, 'La ley del deseo' . La cinefilia la considera su primera gran obra adulta, pero la Academia la ignoró por completo y le otorgó cero nominaciones. Y esa es una cifra que denota no solo que los académicos no apreciaron la película, sino que por alguna razón decidieron deliberadamente castigarla.

Ese “casi” se debe a que, aunque 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' fue seleccionada por la Academia para representar a España en los Oscar (donde logró la nominación), recibió 15 nominaciones a los Goya y ganó cinco, el de mejor dirección no estuvo entre ellos. Almodóvar ganó como guionista, pero perdió como director contra Gonzalo Suárez por 'Remando al viento'.

El enfado entre Pedro y Carmen después de 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' había sido tan público que había cierto morbo añadido por ver qué tal llevaba el director ese clavo en el ataúd de 'Átame'. Años después la propia Carmen Maura confesó que, incluso estando enfadada con él, le pareció un ensañamiento demasiado cruel y sintió pena por su examigo. Almodóvar, que terminó la gala viendo a Andrés Vicente Gómez recoger el Goya a la mejor película, se fue a casa y no acudió a la fiesta posterior a los premios.

Aunque los Goya premiaron 'Amantes' de Vicente Aranda como mejor película, prefirieron enviar 'Tacones lejanos' a los Oscar quizá para aprovechar la emergente popularidad de Almodóvar entre la crítica estadounidense. 'Tacones lejanos' ganaría incluso el premio Cesar de la academia francesa a la mejor película internacional, pero en los Goya se quedó fuera de las categorías de mejor película, dirección y guion y se conformó con cuatro nominaciones en categorías técnicas y una a mejor actriz secundaria para Cristina Ramos. No ganó ninguno. Y esta vez, Almodóvar no estuvo ahí para encajar el golpe porque no acudió a la gala.