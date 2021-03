Aunque nos cansemos de escuchar eso de que "este año no hay Semana Santa" no es del todo cierto, pues cada uno la vive a su manera y puede que los actos y procesiones que caracterizan estas fechas no nos acompañen, pero el sentimiento puede estar presente. Y ya que no se puede vivir la Semana Santa 2021, ¿por qué no adentrarse en la de 1930 y 1931? Sí, hace 90 años de esos actos, pero unos investigadores han encontrado el que ya ha sido denominado como documento cinematográfico sonoro más antiguo, extenso y de mejor calidad conocido sobre la Semana Santa sevillana.