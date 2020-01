Abusos, su amor por Gades y tres hijas: auge y huida de Pepa Flores, la mujer herida que dijo "basta"

Pepa Flores tiene un alter ego. Todo el mundo lo conoce. 'Marisol' es un icono en España. Aquella niña rubia de ojos azules, que dejaba impacto al público en sus sofás cada vez que entonaba, escondía una sin embargo un envés triste. Complejo. Una sombra con ecos de abusos y deslealtades que Flores quiso dejar atrás, sobre todo a partir de 1985, cuando no volvió a utilizar su otro nombre y se retiró definitivamente de la vida pública. Ahora recibe el Goya de Honor 2020 el próximo 25 de enero en Málaga, su ciudad natal, pero no está claro si irá a recogerlo. El público sigue fantaseando con su vuelta.

"Yo tenía ocho años y dormía durante el viaje en la misma cama que la querida del empresario, una tal Encarna, que me daba unas palizas de muerte, pero con saña y mala sangre. Me tenía ojeriza, y no sé por qué todavía. En Lérida me dio tal paliza que me dejó el cuerpo como el de un nazareno", publicó la revista. "Cuando dormía con aquella tía, el empresario se acostaba con ella y hacían de todo. Y querían hacer de mí el modelo de niña inocente, conformista y buena, para que fuera la referencia de todos los niños de nuestra generación".