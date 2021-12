Luis Tosar: "No planeé en absoluto formar una familia, pero ahora es mi felicidad"

Luis Tosar interpreta a Simón en 'Way Down', un tipo con influencias en todas partes

Tosar nos cuenta que a pesar de que su familia no fue algo planeado, hoy día es el pilar fundamental de su vida

'Way Down' (Telecinco Cinema), ha sido nominada a mejores efectos especiales en la 36 edición de los Premios Goya

Luis Tosar se sienta a hablar con nosotros sobre 'Way Down' su nuevo proyecto, un thriller trepidante dirigido por Jaume Balagueró con un cast muy variado (Freddie Highmore, Liam Cunnigham o José Coronado) y donde interpreta a Simón, un personaje que se considera así mismo un "conseguidor", que en palabras de Tosar es "un tipo con influencias en todas partes, de los que tienen la extraña capacidad para tener amigos en las altas esferas y los bajos fondos por igual. Se desenvuelve bien en todos los mundos."

Podría pensarse que el actor es todo un "conseguidor", incluso una radiografía de ese concepto, pero Luis no se considera un estratega de ese calibre. "No respondo mucho a ese perfil. Intento conseguir las cosas que me hacen falta a mi, o a mi familia, pero no soy especialmente hábil en la gestión".

La familia. Uno de los pilares del actor. Al preguntarle por algo que no planeó conseguir, nos confiesa que su familia es uno de esos proyectos improvisados que al final salen bien. "Mi familia vino de una manera casi espontanea, muy poco pensada y absolutamente nada planeada". El actor tiene dos hijos con la actriz María Luisa Mayol: León, de cinco años y Luana, de dos. "Hoy día es lo que más disfruto. Mi familia es mi vida y lo que me da felicidad".

Tosar, desde joven, tenía clara su vocación y sabía que el esfuerzo era lo que le iba a llevar directo a su meta, sin olvidar, que otros factores son decisivos. "Siempre he creído en la cultura del esfuerzo, otra cosa es que crea en que el esfuerzo equivale inexorablemente al éxito, creo que no. No siempre ocurre, hay otros factores: la suerte, la actitud, el carácter o como nos movemos socialmente. No solo entra el puro trabajo".

Trabajar, trabajar y trabajar para conseguir algo. Luis Tosar está orgulloso de su camino, de su profesión y de su estatus. A sus 50 años todavía le queda mucho por hacer, por conquistar, por conseguir. "Tengo amor, dinero, porque tengo una profesión bien pagada, y he conseguido éxito laboral. O al menos como yo lo concibo, que es dedicarme a lo que me gusta y además hacer cosas que me gustan especialmente."