El próximo 22 de diciembre se estrena en nuestro país Matrix Resurrections , la última entrega de la obra magna de las hermanas Wachowski: Matrix . Protagonizada por Keanu Reeves, que regresa en el papel de Neo, y Carrie-Anne Moss, que volverá a interpretar a la inolvidable Trinity, esta cuarta parte de la saga llega dieciocho años después del estreno de The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions, la segunda y tercera instalación de la trilogía original, y promete convertirse en uno de los acontecimientos cinematográficos más vistos y celebrados del año.

No en vano, estamos ante el regreso de una saga de culto, un fenómeno en taquilla que con su primera parte logró revolucionar todo el cine de ciencia ficción, convirtiéndose en un clásico inmediato y en uno de sus máximos referentes.

Además de Reeves y Moss, en Matrix Resurrections los fans de la saga también podrán encontrarse con viejos conocidos , como Jada Pinkett Smith, que vuelve como Niobe, o Lambert Wilson, que retoma su papel como Merovingio. No estará, eso sí, Laurence Fishburne, el actor de Morfeo, al que no le pidieron volver, ni tampoco Hugo Weaving, que interpretaba al agente Smith, por problemas de agenda.

Sin embargo, la ausencia más llamativa de esta cuarta parte del clásico de la ciencia ficción no está en su casting de actores, sino fuera de cámara. Y es que por primera vez, la película está dirigida por solo una de las hermanas Wachowski : Lana, que también produce y firma el guion junto a dos de sus colaboradores en la serie Sense8: los escritores David Mitchell (autor de ‘El Atlas de las Nubes’, que las hermanas llevaron a la gran pantalla en 2012) y Aleksandar Hemon (‘La Cuestión de Bruno’).

Lilly Wachowski, la menor del tándem, no ha estado involucrada en ninguna parte del film, un hecho sorprendente si tenemos en cuenta la filmografía de las hermanas, que debutaron juntas en 1996 con el thriller ‘Lazos ardientes’ y que siempre han trabajado codo con codo.

Pero ¿qué hay detrás de esta ruptura? ¿Ha pasado algo entre las hermanas? Durante una rueda de prensa por la presentación de la segunda temporada de Work in Progress, la serie que Lilly firma en solitario, la menor de las Wachowski contó los motivos por los que decidió no formar parte de la nueva película de Matrix, pero tranquilo: no hay ningún problema entre las hermanas.