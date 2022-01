El problema es que en la vida real muchas personas presentan marcas, deformidades o cicatrices en su rostro y en su cuerpo porque han nacido con ellas, por el desarrollo de enfermedades o incluso tras sufrir traumáticos accidentes. Las redes sociales han logrado que las campañas en contra de estas prácticas salgan a la luz . Por el momento, a la saga de James Bond no le ha afectado ni se ha querido dar por aludida. En las sucesivas entrevistas en las que se ha seguido haciendo referencia a esa caracterización de los villanos, los productores de las películas no han respondido o no le han dado importancia.

En las películas de Bond no se ha tenido en cuenta esto, pero por parte de otros sí. Hace unos años, en el Reino Unido se llevó a cabo una campaña llamada #IamNotYourvillain (No soy tu villano) para promover que los niños no asociaran el mal a una cara que no cumpliera con los patrones estéticos establecidos por la sociedad. Consiguió que en 2018 el British Film Institute tomara la decisión de dejar de financiar películas en la que los villanos apareciesen con el rostro desfigurado y eliminar este estigma.