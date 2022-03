"Es cierto que conseguí el papel de Indiana Jones, pero lo que de verdad me enfada es que todo el mundo dice que rechacé el papel. No es cierto. Hice la prueba para la pantalla. Para mí era una gran oportunidad. No siempre me salían bien las audiciones, por la presión, pero como acababa de conseguir el papel para Magnumno tenía nada que perder. Si no salía, ya tenía un trabajo. El caso es que funcionó. A la semana de hacer la audición me llamaron George Lucas y Steven Spielberg y me dijeron que había conseguido el papel. La oferta se mantuvo durante un mes. A medida que pasaba el tiempo y ellos hablaban con la CBS, mayor era el rechazo de la CBS para que dejara el proyecto. Al final tuve que tomar una decisión", aseguró en 2018 el actor Tom Selleck.