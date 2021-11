"Para los que decidieron ser plantados no cabía esa posibilidad. Éramos conscientes de por qué habíamos ido a la cárcel y no estábamos dispuesto a acceder a la humillación de hincarnos de rodillas", resume.

Las familias de los presos fueron las grandes damnificadas en todo el proceso. "Para las familias fue más duro que para nosotros", sentencia Lugo. En su caso, la dureza del aislamiento y las condiciones de insalubridad en las que sobrevivía fueron tan impactantes que su hermana, a la que dejaron que le visitara, no quiso volver a verla. "Cuando me vio se puso a llorar. Me dijo que no podía verme así", recuerda. Cuando sus hijos fueron a verla, el 'shock' fue mayúsculo. "Llegué a decirles a los carceleros que no me la trajeran más. Usaban eso en mi contra; es una tortura ver a tus hijos llorando", aduce la ex-presa, cuya mirada desprende rabia hacia el régimen de Castro.