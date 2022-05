Este incluyó un par de éxitos rotundos, una carrera musical que solo triunfó en el extranjero, una serie de roles que no fueron tan gloriosos como los primeros y, finalmente, un severo problema de adicción que terminó de sepultar su carrera . Si bien es recordado por muchos, para otros es un completo desconocido.

Hasselhoff fue descubierto en un restaurante por un responsable de casting , quien lo invitó a hacer algunas pruebas y, tras pasarlas con éxito, logró obtener breves apariciones en las series 'The Young and Restless' y 'Police Story'.

Tras el fin de la serie, David entró en una disyuntiva, pues debido a que no encontraba ningún proyecto interesante en la pequeña pantalla se planteó si seguir o no con su carrera de actor. Finalmente, se animó a empezar en su otra pasión: la música. Es así que en grabó su primer disco titulado 'Night Rocker'.

Cabe mencionar que, hasta la fecha, David Hasselhoff ha editado más de 10 discos, siendo el último su álbum 'Open Your Eyes' (2019).