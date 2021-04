Uno de los rostros más reconocibles del cine, pero también de los más olvidados. Shelley Duvall no se estrenó en pantalla con Kubrick como W endy Torrance en 'El resplandor' antes se había ganado el reconocimiento como mejor actriz en Cannes por 'Tres mujeres' (1977), e incluso hizo una corta aparición como cita de Woody Allen en 'Annie Hall', pero es sin duda la cinta del director la que la catapultó al éxito. Y también la que se lo destruyó. ¿Qué ha sido de ella durante todas estas décadas retirada de los focos? ¿Qué ocurrió en aquel rodaje? A sus 71 años y retirada en un pueblo de Texas , ha respondido a estas cuestiones en una entrevista para The Hollywood Reporter que dignifica su imagen tras años de duros ataques mediáticos al estado de su salud mental.

"Despertarte y darte cuenta de que tenías que llorar todo el día, no sé cómo lo hice" , cuenta sobre aquel rodaje con Stanley Kubrick en 1980. El maltrato recibido por parte del director en el set es vox populi desde hace años. Hizo que nadie del equipo le dirigiera la palabra durante todo el rodaje para que se sintiera realmente aislada y la hacía rodar cada escena un mínimo de hasta 35 veces. "[Kubrick] no da nada por bueno hasta al menos la toma 35. Treinta y cinco tomas, corriendo y llorando y cargando a un niño, se hace difícil. Y hacer la interpretación completa desde el primer ensayo. Eso es difícil", cuenta Duvall al periodista Seth Abramovitch.

Su desaparición del ojo público y los rumores acerca de su deterioro fueron alimentados en 2016 con una aparición en el programa de Phil McGraw, 'Dr. Phil’, antiguo colaborador de Oprah Winfrey. La actriz apareció visiblemente trastornada y reconociendo estar enferma mientras aseguraba el actor Robin Williams seguía vivo y asegurando que el shérif de Nottingham la quería matar. Esto le valió duras críticas al presentador por aprovecharse de su delicado estado de salud y espectacularizarlo para sacar rédito. Otro varapalo mediático del que la actriz se protegió apoyada por su pareja, Dan Gilroy, que no ha querido participar tampoco en la entrevista de The Hollywood Reporter.

Pero en febrero de este 2021, con la entrevista realizada por Abramovitch, Duvall se han resarcido de aquello tomando de nuevo las riendas de su propio relato, denunciando las dificultades de aquel rodaje, el calvario que pasó y alabando la tarta de cerezas de un bar de carretera de su pueblo y que come desde su camioneta blanca hasta arriba de cachibaches mientras hace la entrevista, según describe el periodista que la visita en Texas. Tras su conversación, él describe "No estaba seguro de lo que encontraría cuando llegara allí. Solo sabía que no estaba bien que el insensible espectáculo secundario de McGraw fuera la última palabra [de Duvall] sobre su legado. Su estado de ánimo disminuyó y fluyó a lo largo del día, pero, como Unkrich, me di cuenta de que su memoria es aguda y sus historias fascinantes".