En Uppers hemos querido repasar su biografía para entender qué fue de Louise Fletcher, qué fue de la enfermera de Alguien voló sobre el nido del cuco , la película que la premió, pero la encasilló para siempre. Estelle Louise Fletcher nació el 22 de julio de 1934 en la ciudad de Birmingham, en el estado de Alabama, Estados Unidos. De sus 87 años, la mitad los ha dedicado a su profesión como actriz con la participación en 47 películas y series . No ha parado.

Con la televisión y su participación en la serie Maverick y el teatro, Louise Fletcher adquirió tablas suficientes antes de retirarse. Tras ese largo paréntesis la primera película en la que trabajó fue Thieves Like Us en 1974. A continuación, interpretó a la odiosa enfermera Mildred Ratched en Alguien voló sobre el nido del cuco.

Antes de volver a la gran pantalla, tras una década fuera de los rodajes, cuentan que hasta quince agentes rechazaron representarla por haber cumplido los 40 . Para Alguien voló sobre el nido del cuco la llamaron cinco veces para el casting donde el director Miloš Forman buscaba a la famosa enfermera, quien la rechazó en las cuatro primeras audiciones. Fletcher contaba que: “Yo lo hacía, me olvidaba del personaje por completo, pero cada dos o tres meses me volvían a llamar para verme otra vez”.

Actrices como Jane Fonda, Anne Bancroft, Angela Lansbury, Glenda Jackson, Faye Dunaway o Diane Keaton , además de muchas otras declinaron el papel de una de las mayores villanas de la historia del cine . El motivo era muy sencillo: no querían ser la mala de la película. Hoy día sucede lo mismo, muchos héroes plasman en sus contratos que su personaje nunca perderá una pelea. En aquel entonces, Fletcher acababa de empezar, aunque años atrás ya hubiera trabajado frente al público. Cuando recogió su Oscar dijo: “Todo lo que puedo decir es que me ha encantado ser odiada por vosotros”.

Tras el éxito, Louise Fletcher interpretó con maestría a una psiquiatra en la segunda parte de El exorcista. Sin embargo, no consiguió llegar al nivel de las grandes estrellas femeninas del momento y quedó encasillada en representar casi siempre a las villanas , a personajes con maldad. En alguna ocasión reveló a la prensa que “Me ofrecieron muchas villanas después de la enfermera Ratched y las interpreté, porque al final tienes que trabajar”. También se afirma que es un ejemplo de “todo lo que la masculinidad tradicional aborrece en las mujeres y particularmente en las mujeres fuertes en posiciones de poder e influencia”. Tal vez por ello no ha conseguido papeles que le hayan devuelto su estrellato.

Louise Fletcher ha trabajado en películas como: El hereje de John Boorman en 1977; Un detective barato en 1978; Proyecto Brainstorm en 1983; Ojos de fuego en 1984; Flores en el ático en 1987; Crueles intenciones en 1999; Manna from Heaven en 2002; Aurora Borealis en 2005; The Last Sin Eater en 2007; Heroes en 2009; Cassadaga en 2011; A Perfect Man en 2013; en la serie Girlboss, de Netflix en 2017; o Grizzly II: Revenge en 2020, entre otras.