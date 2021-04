'La Serpiente', Wong Kar-wai y un clásico español: qué ver este fin de semana si tienes más de 50

De la que todos hablarán: 'La Serpiente'

De autor: recopilación de Wong Kar-wai

La cinefilia francesa le adora y en su tierra, Hong Kong, no siempre se ha entendido y valorado con el mismo énfasis su trabajo. Empaparse del cine preciosista y poético de Wong Kar-wai, ahora remasterizado en 4K bajo la supervisión del propio director y disponible en Filmin, es siempre un plan perfecto para teletransportarse una tarde noche. Y perfecta también para explorar el romance. 'Deseando amar', 'Happy together', 'Chungking Express', 'My Blueberry Nights' o su cinta debut, 'As tears go by' (1988) son algunas de las películas que componen la selección de la plataforma sobre el cineasta de 62 años.