Hovik Keuchkerian, el exboxeador que se ha reinventado y triunfa como actor a los 48 años

No obstante, llegar hasta aquí no ha sido fácil. En septiembre pasado, durante una entrevista en un programa de televisión, declaró que el camino había tenido muchos altibajos y que se había abandonado. Hace seis meses, gracias a su madre había decidido dar un giro radical. Según sus palabras “el 10 de mayo de 2021 dejé de beber y empecé a cuidarme. Había estado comiendo, bebiendo y fumando mucho desde que en 2005 renuncié a pelear”.

Tal como explicó, hasta los 32 años se había dedicado a entrenarse para boxear, “pero al dejar de perseguir un sueño, llegó una oquedad absoluta porque el día es largo y no sabes qué hacer”. Recordó que su participación en los monólogos le devolvieron la pasión . No obstante, su vida “se convirtió en una montaña rusa” que se iba complicando . Al volver a casa de los rodajes se encerraba a beber solo con sus libros y sus series de televisión.

Su madre le abrió los ojos, le despertó y le hizo cambiarlo todo para bien. “He vuelto a entrenar, a dormir, a meditar y he adelgazado 30 kilos”, aseguró durante la entrevista. Se está preparando para volver a entregarse plenamente a sus siguientes trabajos para la pequeña y la gran pantalla, algo que ya no podía seguir haciendo si “mi espíritu, mi mente, mi emoción y mi cuerpo no están limpios”. Dentro de muy poco tiempo “estaré perfectamente preparado para la guerra”, concluyó.