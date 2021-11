Incluso después de su divorcio, su excentricidad no se detuvo y dejó varias frases que la inmortalizaran para siempre. La primera, al ser cuestionada sobre la contratación de un sicario para terminar con la vida de Maurizio, a lo que contestaría: "Mi vista no es tan buena. No quería fallar". Por otro lado, al ser otorgada en 2011 la posibilidad de una liberación temprana de prisión a cambio de trabajo comunitario, la socialité expresó: "Nunca he trabajado en mi vida y desde luego no voy a empezar ahora".