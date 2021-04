Divorcio millonario y deudas: los problemas económicos de Robert de Niro le ponen frente a las cuerdas

El último año no ha sido especialmente fácil para la mayoría de la población y, aunque parezca mentira, tampoco para las grandes estrellas, incluidas las más relevantes de Hollywood, que se lo digan a Robert de Niro . Es uno de los actores más reconocidos mundialmente, lo que no quita que esté pasando por uno de los años más complicados de su carrera , tanto en su faceta personal y profesional como en la económica. Su divorcio, el efecto de la pandemia en sus negocios y el cambio de rumbo en su carrera son parte de la difícil situación que el actor está pasando en estos momentos.

Negocios apaleados por la pandemia

El divorcio millonario

La abogada ha intervenido en los últimos días en una audiencia virtual del proceso de divorcio en el que ha señalado que de Niro se está viendo forzado a trabajar en proyectos que no son especialmente de su agrado para poder hacer frente a todos los pagos que se le requieren. "El señor de Niro tiene 77 años, y aunque ama su oficio, no debería verse obligado a trabajar a este ritmo prodigioso. ¿Cuándo terminará eso? ¿Cuándo tendrá la oportunidad de quizás no coger todos los proyectos que se le presente? ¿O no trabajar seis días a la semana durante 12 horas al día para saciar la sed de la señorita Hightower por Stella McCartney?", relató la abogada.