Con 16 años dejó el instituto para dedicarse a la interpretación, mientras en sus ratos libres se juntaba con pandilleros de Little Italy . Él vivía en Manhattan y le atraía la rebeldía de las calles, pero no se limitó a fetichizarlas: forjó amistades auténticas y hoy sigue conservando muchos amigos de aquella época.

De Niro Sr no llevaba bien ser un artista (pintor y poeta, sobre todo) que compartía nombre con la estrella de cine más famosa del mundo. En 1976, cuando su hijo ya había alcanzado el prestigio gracias a 'Malas calles', 'El padrino. Parte II' y 'Taxi Driver', se autopublicó una colección de poemas. "Estos poemas" escribió en el prólogo, "están escritos por Robert De Niro, el pintor, no confundir con Robert De Niro, el actor, que es su hijo". Él mismo admitía que la fama de su hijo atraía cierto interés hacia su obra, pero que siempre acababa eclipsándola.

El carácter silencioso, solitario e introspectivo de Robert De Niro se debe, tal y como cuentan varios colaboradores suyos, a que está permanentemente observando. "La gente dice que está en otro lugar, en el espacio exterior" explicaba el asistente de Scorsese en 'New York, New York', "pero está ahí, en silencio, absorbiéndolo todo. Siempre está observando, siempre se está preparando para un papel". En el libro 'Moteros tranquilos, toros salvajes', el escritor Peter Biskind sugiere que De Niro se encuentra en el espectro del autismo.

E n 'El padrino. Parte II' aprendió el dialecto siciliano (su personaje tenía ocho palabras en inglés), en 'New York, New York' practicó el saxofón hasta que le salieron callos y en una obra de teatro en la que tenía que partir un tablón en dos de un golpe se apuntó a clases de karate para lograrlo sin trucajes. Pero fueron sus bajadas y subidas de peso lo que convirtieron a De Niro en el primer paradigma del actor que se somete a sufrimientos y transformaciones extremas.

El cómico John Belushi era uno de sus mejores amigos. Juntos solían ir a las fiestas que daba Hugh Hefner en la mansión Playboy o en el On The Rox, un club privado de Los Ángeles. El 5 de marzo de 1982 De Niro estuvo en su suite del Chateau Marmont, pero se fue pronto porque no le gustaba la chica que lo acompañaba. Aquella noche Belushi moriría de una sobredosis de cocaína y heroína.

"Me gusta mantenerme ocupado", se defiende, "Tengo un proyecto con Marty [Scorsese, 'Los asesinatos de la luna de las flores'] y otro con David O. Russell ['Canterbury Glass']. Me encanta trabajar con ellos. Y si no estoy con mis hijos y mi familia, haciendo mi vida. Siempre estoy haciendo algo. Me gusta mantenerme ocupado. ¿Qué voy a hacer si no?".