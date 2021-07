Robert Mitchum, el antihéroe infiel que vivía pegado pegado a una botella de whisky y triunfó en el cine negro

Si a Mitchum le encantaba aquella historia era porque retrataba su estilo de vida desparramado y clandestino , pero también porque tenía un final feliz. El tipo duro por excelencia del Hollywood clásico no era tan fiero como lo pintaron (escribía poesía, cantaba calipso y se pasaba horas en la biblioteca), pero sí vivió atormentado por unos demonios que jamás comprendió y que intentó acallar con litros de alcohol. Nadie bebía como Robert Mitchum . Claro, que nadie hacía nada como Robert Mitchum.

En 1940, a los 23 años, se casó con su novia de la adolescencia, Dorothy. El matrimonio tendría dos hijos y acogió a Petrina, la hija que Robert tuvo con otra mujer en 1954. Las infidelidades del actor, que siguió casado con Dorothy hasta su muerte , solo contribuyeron a forjar una leyenda en un tiempo en el que beber, fumar y ligar sin parar no se consideraban compulsiones sino galones en la solapa de la virilidad. Un tiempo en el que se les llamaba "vividores" e incluso se alababa la paciencia y lealtad de sus esposas.

El periodista Manuel Román ha contado que Mitchum vino a Barcelona en 1956 para rodar 'No serás un extraño' y lo primero que hizo fue irse a buscar prostitutas en Las Ramblas . En Madrid, cruzaba la Castellana cada noche desde el Hilton donde se alojaba para pasarse horas bebiendo en un bar americano lleno de "chicas del descorche". Cuando le avisaban de que faltaban diez minutos para el cierre, el actor pedía varios vasos de whisky y a continuación se iba al hotel con una o varias de esas chicas.

Su carrera estuvo marcada por tres géneros: las bélicas, los westerns y los noirs. Aunque su plan inicial era rodar 60 películas del oeste y retirarse, sintió ganas de forjarse una carrera más diversa así que empezó a cerrar los ojos cada vez que disparaba un revólver de fogueo hasta que dejaron de ofrecerle papeles de cowboy . El resto de su carrera consistió en aplicar un consejo que le había dado Humphrey Bogart: "No importa de qué se trate, sencillamente oponte".

Lo que lo diferenciaba del resto de estrellas es que no tenía reparos a la hora de interpretar a hombres crueles, siniestros o desalmados. No temía por su imagen pública. De esa actitud salieron sus papeles más icónicos: el mafioso de 'Regreso al pasado', el (falso) reverendo de 'La noche del cazador', el violador de 'El cabo del terror', el detective privado de 'Adiós, muñeca'. "Mira, yo solo tengo dos expresiones", solía decir, "mirando de lado o mirando de frente". O tal y como lo definió una de sus amantes, Shirley MacLaine, "se ve a sí mismo como un lobo solitario que lo único que espera de la vida es que el techo no gotee".