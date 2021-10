Los 85 años de Robert Redford: el hijo del lechero que llegó a presidente de Hollywood

El hombre más guapo de Hollywood acaba de cumplir 85 años. Y aunque hace tiempo que no ostenta ese título, pocos actores han igualado la intensidad con la que brilló él durante los años 70. No ha vuelto a haber un galán tan galán como Robert Redford. Y eso que él, como toda la gente de belleza sobrenatural, odiaba ser tan guapo.

Los Redford tuvieron cuatro hijos. El primero falleció a los dos meses por muerte súbita, lo cual generó en él un sentimiento de culpabilidad que le duró varios años: su familia política le culpó de la muerte por no creer en Dios los suficiente. Durante los 60 Redford se sentía tan insatisfecho con su carrera que le propuso a Lola pasar una temporada en España visitando los pueblos donde él había sido tan feliz a los 19 años. Quizá España volvería a servirle como inspiración para cambiar su vida de nuevo.

Primero alquilaron una casa en el puerto de Alcúdia, en Mallorca, pero finalmente se asentaron en un cerro a medio camino entre Mijas y Fuengirola. La única forma de llegar era mediante burrotaxi. La casa no tenía agua corriente y Robert tenía que atravesar los campos de olivos para ir a comprar comida. Después de varios meses descansando, rodeado de la naturaleza y acompañado por el silencio, Redford volvió a Estados Unidos con un plan: explotaría su belleza para alcanzar popularidad y después la utilizaría para hacer el cine que deseaba y contribuir positivamente a la sociedad. Su primer papel en esta nueva etapa fue 'Descalzos por el parque'.

Tras reunirse con Jane Fonda en la dramedia romántica de Netflix 'Nosotros en la noche', Redford anunció que 'The Old Man & The Gun' sería su última película. En 2009, tras 13 años de relación, se casó con la artista Sibylle Szaggars y quería disfrutar de su vida familiar en la montaña. Eso incluye a sus siete nietos. El año pasado perdió a un hijo, James, que murió de cáncer a los 58 años.