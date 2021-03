Kirk Alyn, cuando Superman volaba con ventilador (1948)

George Reeves, el primer Superman de la gran pantalla (1951)

La primera vez en el cine la encarnó el actor George Reeves en 'Superman and the Mole-Men'. Y siete años más tarde repitió, esta vez en formato serie (de un centenar de capítulos) en 1058. Fue la primera vez que no solo conocíamos la faceta de superhéroe, sino también a su alter ego Clark Kent. No pudo encarnar al superhéroe nunca más porque falleció un año después de rodar la serie, en 1959.